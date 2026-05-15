ناكاتاني: نواجه الأفضل في العالم.. والطقس لن يمنعنا الفوز

عبَّر الياباني شينوسوكي ناكاتاني، مدافع وقائد فريق جامبا أوساكا الأول لكرة القدم، عن قلقه من جفاف الطقس في الرياض، مؤكدًا أنَّ ذلك لن يثنيه وزملاءه عن الفوز على النصر وتحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2.

وفي مؤتمر صحافي عقد الجمعة، عشية نهائي «آسيا 2» أمام النصر، قال: «نخشى من جو الرياض الجاف، فنحن غير معتادين عليه، وعلينا التأقلم».

وأضاف: «لدينا فرصة اللعب أمام كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم، وأسماء أخرى، وندرك صعوبة الأمر، لكننا نسعى إلى تحقيق البطولة».

وعن ظهور الفريق في الدوري الياباني بمستوى لا يبشر بإمكانية فوزه على النصر قال: «مستوانا في هذه البطولة مختلف تمامًا عن الدوري، وقادرون على تحقيق اللقب».