كاريك: مستقبلي مع يونايتد لم يحسم

أوضح الإنجليزي مايكل كاريك، مدرب فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، أنَّ مستقبله مع «الشياطين» سيُحسم قريبًا، في الوقت الذي يسعى فيه إلى إنهاء الموسم بقوة عبر ضمان المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كان الفريق سابعًا حين تسلم المهمة مدربًا مؤقتًا في يناير الماضي.

وبقيادة كاريك، حقق يونايتد 10 انتصارات في 15 مباراة بالدوري ليضمن مقعدًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتكفي الفريق نقطة واحدة أمام نوتنجهام فورست، الأحد، ‌لحسم المركز الثالث.

وقال كاريك للصحافيين، الجمعة، قبل ​آخر ‌مباراة ⁠ليونايتد ​على ملعبه هذا ⁠الموسم «مستقبلي سيتحدد قريبًا جدًّا. كنَّا نعلم أنَّ هذا سيحدث مع اقتراب ختام الموسم، إن لم يكن في نهايته، لذا لم يتغير أي شيء».

وأضاف «ليس هناك تحوّل كبير في هذا الصدد. الأمور واضحة، وأيا كان ما سيحدث لاحقًا، فقد بات قريبًا جدًّا على أي حال».

وذكرت تقارير إعلامية أنَّ كاريك، لاعب وسط يونايتد السابق، تلقى بالفعل عرضًا لتولي منصب المدرب بعقد طويل الأمد.

وقال كاريك، الذي تولى تدريب يونايتد بصورة ⁠مؤقتة لفترة وجيزة في 2021 قبل قيادة ميدلسبره «إنه نادٍ فريد ‌من نوعه، نادٍ خاص للغاية».

وتابع «أشعر بفخر شديد لعودتي ‌وكوني جزءًا من هذا الكيان، وللمساعدة مشجعًا للفريق. العمل ​كلاعب سابق وموظف سابق هو ‌أمر، لكن بصفتي مشجعًا حقيقيًّا يهتم بالنادي كثيرًا، كان من المهم أن أكون ‌في وضع يسمح لي بالعودة ومساعدة المجموعة للمضي قدمًا».