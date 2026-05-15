جوارديولا: اكتبوا مدرّجا في «ويمبلي» باسمي

طالب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، بأسلوبٍ فكاهي، الجمعة، بتسمية مدرَّجٍ باسمه، أو «على الأقل مقصورة» في ملعب ويمبلي الشهير حيث سيخوض مباراته الـ 24 في مسيرته على دكة «السماوي» أمام تشيلسي في نهائي كأس إنجلترا، السبت.

وقال المدرب ممازحًا في مؤتمرٍ صحافي: «أشعر بخيبة أملٍ كبيرةٍ لأن كرة القدم الإنجليزية لم تُطلِق على مدرَّجٍ اسم بيب. لقد زرت هذا الملعب مرَّاتٍ لا تُحصى! أو على الأقل صالة، أو مقصورة، أو أي شيءٍ من هذا القبيل. ربما سأضطر إلى العودة 24 مرَّةً أخرى».

ومنذ وصوله إلى إنجلترا عام 2016، أشرف الإسباني على سيتي 23 مرَّةً في الملعب، الواقع شمال لندن، في الكأس «نصف النهائي والنهائي»، ونهائي كأس الرابطة، ودرع المجتمع، وحقَّق 15 فوزًا مقابل ثماني هزائم.

بالمقارنة، لعب منافسه السابق المدرب الألماني يورجن كلوب مع ليفربول «2015ـ2024» على ملعب ويمبلي ست مرَّاتٍ فقط.

وأضاف مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني السابق: «إنه مكانٌ مميَّزٌ للغاية بالنسبة لي. هو كذلك منذ عام 1992 مع برشلونة عندما فزنا بدوري أبطال أوروبا مع فريقي». في إشارةٍ إلى مشاركته لاعبًا خلال المباراة النهائية أمام سمبدوريا الإيطالي.

ويخوض سيتي، السبت، نهائي الكأس للمرة الرابعة تواليًا بعد فوزه باللقب عام 2023، وهزيمتَيه التاليتين أمام جاره اللدود مانشستر يونايتد، وكريستال بالاس.

وعلَّق جوارديولا على ذلك: «أتمنَّى أن نقدم أداءً أفضل من المرَّتين السابقتين. إنهم لاعبون جددٌ، وهذا أصبح من الماضي. هي مباراةٌ جديدةٌ أمام تشيلسي، ونحن في النهائي، وعلينا أن نسعى إلى الفوز بالكأس».

وفي إمكان المدرب، البالغ 55 عامًا، أن يحقق لقبه العشرين مع سيتي.

وأكد جوارديولا أن فريقه قدَّم موسمًا ناجحًا سواء فاز بلقب الدوري، أو نهائي الكأس، إذ نجح بعد خروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني، مارس الماضي، في تقليص الفارق إلى نقطتين مع أرسنال المتصدر.

ويستطيع أرسنال أن يضمن لقبه الأول في الدوري منذ عام 2004 بالفوز على كريستال بالاس، 24 مايو الجاري.

ويُصرُّ الإسباني على أن الموسم كان إيجابيًّا بغضِّ النظر عما سيحدث في «ويمبلي»، أو في سباق اللقب: «الأمر يعتمد على الألقاب التي تُحرزها. أحيانًا تُحرز الألقاب ويكون الموسم ناجحًا، وأحيانًا أخرى تُحرز الألقاب، ويكون الموسم سيئًا للغاية. قلت قبل أسابيعَ قليلةٍ: إن الموسم الجاري كان جيدًا جدًّا».

وأشار جوارديولا إلى أن مواطنه رودري، لاعب خط الوسط الدفاعي، هو اللاعب الوحيد في الفريق الذي لا تزال مشاركته غير مؤكدةٍ.

ويتبقَّى للمدرب عامٌ واحدٌ في عقده مع سيتي، ولم يُوقِّع بعد على تجديده وسط تكهناتٍ بأنه قد يغادر ملعب الاتحاد فور انتهاء الموسم الجاري.