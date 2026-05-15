بعد الوصول المبكر.. «Subnautica 2» تبيع مليون نسخة

حققت لعبة «Subnautica 2» انطلاقة قياسية بتجاوز مبيعاتها حاجز مليون نسخة فور إصدارها في مرحلة الوصول المبكر «Early Access».

وأوضحت شركة «Unknown Worlds Entertainment»، مطورة اللعبة، أنَّ الرقم المحقق في نسبة المبيعات يعكس الإقبال الكبير من مجتمع اللاعبين على الجزء الجديد، الذي قدم للمرة الأولى في تاريخ السلسلة ميزة اللعب التعاوني «Co-op».

وأشارت الشركة المطوّرة إلى أنَّ هذا النجاح التجاري السريع يؤكد مكانة السلسلة كواحدة من أبرز ألعاب البقاء والاستكشاف في عام 2026، مبينة أنَّه من المتوقع استمرار زخم المبيعات مع مواصلة المطورين تحديث المحتوى بناءً على مرئيات اللاعبين، ما يعزز من تجربة الغوص في أعماق البحار والمغامرة التي تميزت فيها اللعبة منذ جزئها الأول.

وتندرج أحداث اللعبة في فئة المغامرة والبقاء تحت الماء في عالم جديد، معززة مكانتها كواحدة من أبرز ألعاب المحاكاة.