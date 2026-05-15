الإثنين.. لعبة «GTA VI» تفتح الطلب المسبق

كشف عدد من التقارير الصحافية، الجمعة، عن قرب موعد فتح باب الطلبات المسبقة «Pre-order» على لعبة «Grand Theft Auto VI» المرتقبة.

وأبانت التقارير المهتمة بأوساط الألعاب الإلكترونية أنَّ الموعد المقرر لفتح باب الطلبات المسبق الإثنين المقبل، وذلك بعد تسريب رسالة بريد إلكتروني تابعة لحملة تسويقية لمتجر «Best Buy» العالمي تُشير إلى أنَّ اللعبة ستستمر في استقبال الطلبات حتى 21 مايو المقبل.

وأكد توم هندرسون، الصحافي العالمي المعروف بحصريات الأخبار الخاصة في مجال ألعاب الفيديو، عبر منصة «Insider Gaming»، صحة الرسائل المسربة.

وعلى الرغم من انتشار التوقعات عالميًّا في الموعد المقرر لطلبات اللعبة، لم تصدر «Rockstar Games» الشركة المطوّرة أيّ تأكيد أو نفي رسمي لما يتم تداوله.

ومن المقرر أن تصدر لعبة «Grand Theft Auto VI» رسميًّا في 19 نوفمبر المقبل، حسبما كشفت عنه الشركة المطوّرة في وقت سابق.

وتدور أحداث قصة اللعبة داخل عالم مفتوح في ولاية «ليونيدا» الخيالية «المبنية على ولاية فلوريدا»، ومدينة «فايس سيتي» المستوحاة من ميامي، وتتبع القصة الثنائي لوسيا وشريكها جيسون.

وصدرت اللعبة للمرة الأولى عام 1997 لأنظمة ويندوز، وحققت نسخة «GTA 5» أكثر المبيعات، بعدما تجاوزت الـ 255 مليون نسخة مباعة، إضافة إلى تحطيمها الأرقام القياسية العالمية كأسرع مُنتج يكسر حاجز المليار دولار في القيمة المالية.