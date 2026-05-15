هيجاشيجوتشي: درسنا فيديوهات النصر.. ونستطيع إيقافهم بشرط

أكد ماساكي هيجاشيجوتشي، حارس مرمى فريق جامبا أوساكا الياباني الأول لكرة القدم، قدرته وزملاءه على مجابهة النصر في نهائي دوري أبطال آسيا 2، بشرط «عدم الانهيار في بداية اللقاء».

وفي مقابلة مع الموقع الإلكتروني لناديه، الجمعة، تحدث الحارس البالغ من العمر 40 عامًا عشية النهائي، كاشفًا عن بعض ملامح الأسلوب الذي سينتهجه لاعبو جامبا خلال اللقاء.

وقال هيجاشيجوتشي: «النصر يضم العديد من اللاعبين المعروفين، وشاهدنا جميعًا فيديوهات لمبارياتهم، ومستوى هجومهم عالٍ جدًّا».

وأضاف: «المباراة خارج أرضنا، وسنرى مدى قدرة جامبا على المنافسة. أتطلع بشوق للعب ضد فريق بهذه التشكيلة، وبما أنَّ مثل هذه الفرص لا تتكرر كثيرًا، أشعر أنَّ اللعب خارج ملعبنا سيحفزني».

وتابع: «نحتاج إلى التركيز بشكل خاص على بداية الشوط الأول. حتى لو اكتسب الخصم زخمًا، فإن المفتاح هو قدرتنا على الصمود دفاعيًّا. الأهم هو عدم الانهيار. إذا استطعنا فعل ذلك، فبإمكاننا المنافسة بكل تأكيد».

وأردف: «الأسلوب الذي نتبناه خلال الموسم الجاري يتيح لنا قطع الكرة واستعادتها، لذا السؤال هو ما إذا كنّا سنُظهر حينها اللمسة الأخيرة الحاسمة لنحقق الأفضلية».

وزاد: «دفاعيًّا، الأمر يتعلق بمدى قدرتنا على إيقاف النصر عندما يشن هجمة مرتدة قوية. مدربنا يُصرّ على الرقابة الفردية، إذا وصلوا إلى منطقة الجزاء، وينطبق الأمر نفسه على حارس المرمى. هذه هي الطريقة الوحيدة التي لعبنا بها، ولا أعتقد أنَّ المدرب ينوي تغيير أسلوب لعبه في النهائي».

وأكمل: «من المهم الصمود أمام فترات ضغط الخصم، لكننا نريد أيضًا الحفاظ على الاستحواذ وتنفيذ الضغط العكسي الذي اعتدنا عليه أمام مرماهم. أعتقد أن هذا الأسلوب في اللعب سينجح، وإذا لعبنا بثقة، فأعتقد أن لدينا فرصة جيدة للفوز».