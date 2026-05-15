هداف ضمك يغيب عن النصر

يضطر فريق ضمك الأول لكرة القدم إلى خوض مواجهته الحاسمة أمام النصر، الخميس المقبل ضمن الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، دون خدمات الأرجنتيني فالنتين فادا لاعب الوسط، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة، إذ يحتاج النصر إلى الفوز من أجل حسم لقب دوري روشن السعودي رسميًا.

وتلقى فادا البطاقة الصفراء الرابعة خلال مواجهة الفيحاء الجمعة، بعد 3 إنذارات سابقة أمام الفتح والتعاون والقادسية، ليفقد الفريق الجنوبي أحد أبرز عناصره قبل مواجهة الأصفر العاصمي.

وقدم لاعب الوسط الأرجنتيني موسمًا لافتًا مع ضمك جعلته هداف الفريق خلال النسخة الجارية، بعدما شارك في جميع مباريات فريقه الـ33 بدوري روشن السعودي، وأسهم بـ17 هدفًا عبر تسجيله 11 وصناعته 6.