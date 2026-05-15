بعد 4 مباريات.. أفراح ضمك تعود أمام الفيحاء

عاد فريق ضمك الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات أمام الفيحاء في اللقاء الذي جمعهما، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ضمن الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي.

وغاب ضمك عن الانتصارات خلال المواجهات الأربع الماضية أمام الفيحاء بواقع ثلاثة تعادلاتٍ، وفوزٍ وحيدٍ لـ «البرتقالي».

وتكفَّل بثلاثية ضمك المهمَّة في مشوار البقاء ضمن فرق «روشن» الغيني مولاي سيلا عند الدقيقة 16، والجزائري عبد القادر بدران، قائد الفريق الجنوبي «53 و77».

وبهذا الانتصار رفع الفريق رصيده إلى 29 نقطةً من ستة انتصاراتٍ، و11 تعادلًا مقابل 16 هزيمةً، فيما تجمَّدت نقاط الفيحاء عند 38 بعد أن كسب عشرة لقاءاتٍ، وتعادل في ثمانية، فيما خسر 15.

ويلاقي ضمك فريق النصر خلال الجولة الأخيرة، الخميس المقبل، على ملعب الأول بارك، فيما يواجه الفيحاء منافسه الهلال على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في اليوم ذاته.