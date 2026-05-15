ضمك يحتفل

احتفل فريق ضمك الأول لكرة القدم بانتصاره أمام نظيره الفيحاء بثلاثية نظيفة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي الجمعة تصوير: علي خمج