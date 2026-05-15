زفيريف يغيب عن دورة هامبورج

يغيب الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثالثًا عالميًا في كرة المضرب، عن دورة لـ "ايه تي بي" المقررة الأسبوع المقبل في مسقط رأسه هامبورج، وذلك بسبب إصابة في الظهر، وفق ما أعلن الجمعة منظمو الدورة الألمانية.

ولم يُشر اللاعب البالغ 29 عامًا إلى أن مشاركته في بطولة رولان جاروس الفرنسية التي تنطلق في 24 مايو، ستكون موضع شك.

ويأمل زفيريف في أن يكون بكامل لياقته البدنية في سعيه لتحقيق لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى في رولان جاروس.

وأدى انسحاب الإسباني كارلوس ألكاراز، بطل العام الماضي والمصنف الثاني عالميًا، إلى فتح باب المنافسة على بطولة فرنسا المفتوحة على الرغم من أن الإيطالي يانيك سينر الأول يُعدّ المرشح الأبرز للفوز باللقب.

وخرج زفيريف من دورة روما الجارية حاليًا من ثمن النهائي على يد الإيطالي لوتشيانو دارديري، وهي المرة الثانية فقط التي يفشل فيها في بلوغ نصف نهائي إحدى الدورات العام الجاري.

وعلى الرغم من ذلك، لم يفز زفيريف بأي لقب منذ إحرازه دورة ميونيخ قبل 13 شهرًا.