22 خطوة تعزز قوة قفز دوبلانتيس

يسعى السويدي موندو دوبلانتيس بطل القفز بالزانة الأولمبي مرتين إلى تعزيز قوة قفزته من خلال اعتماد ​انطلاقة جديدة من 22 خطوة، وهي أطول من الانطلاقة التي استخدمها سابقًا عند تحطيم الرقم القياسي العالمي مرارًا منذ عام 2020.

وكان دوبلانتيس، الذي سجل رقمه القياسي العالمي للمرة الخامسة عشرة بارتفاع 6.31 متر في مارس الماضي، يعتمد ‌سابقًا على انطلاقة ‌من 20 خطوة.

وقال المتسابق ​البالغ ‌من ⁠العمر ​26 عامًا ⁠للصحافيين، الجمعة، عشية انطلاق أولى جولات الدوري الماسي لألعاب القوى للموسم الجاري في شاوشينج الصينية "جربت انطلاقة 22 خطوة لأول مرة في موسم البطولات داخل القاعات، وكانت تجربة رائعة بالفعل". وأضاف "أشعر أنني لم أُجرِ تغييرًا ⁠جوهريًا في أي جزء من ‌القفزة... منذ خمس ‌أو ست سنوات". وأشار دوبلانتيس إلى ​أنه يتطلع إلى ‌تطوير أسلوبه الجديد، مع اقتراب بطولة العالم ‌العام المقبل، تليها دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجليس.

وقال "ربما نجرب 22 خطوة مرة أخرى السبت لنرى كيف سيكون الشعور، لأنني ما ‌زلت في بداية التأقلم مع هذه الطريقة".