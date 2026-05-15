بروزوفيتش والخيبري خارج نهائي آسيا

تأكَّد غياب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وعبد الله الخيبري، لاعبَي وسط فريق النصر الأول لكرة القدم، عن نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام جامبا أوساكا الياباني، السبت، بعدما قرَّر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس استبعادهما من قائمة اللقاء، حسبما كشفت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

ويتواصل غياب الخيبري عن النصر بسبب إصابةٍ عضليةٍ، داهمته أثناء التدريبات قبل مواجهة الهلال، الثلاثاء الماضي، في دوري روشن السعودي.

وخلال المباراة ذاتها، تعرَّض بروزوفيتش لإصابةٍ عضليةٍ هو الآخر، وخرج من حسابات جيسوس للنهائي القاري.

وللمرة الثانية فقط الموسمَ الجاري سيغيب اللاعبان سويًّا عن قائمة النصر. وحدث ذلك من قبل أمام الخلود، 10 يناير الماضي، ضمن بطولة الدوري، ويومها اعتمد جيسوس على البرازيلي أنجيلو جابريل، وعلي الحسن في الوسط، وحقَّق الفوز 3ـ0.