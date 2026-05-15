إيمانويل: بهذا الأداء لا نستحق «العشرة الأوائل»

أبدى البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، عدم رضاه عن الأداء خلال مواجهة ضمك، مؤكدًا أن فريقه افتقد الحدة المطلوبة، وظهر دون المستوى، محمِّلًا نفسه مسؤولية بعض الاختيارات التي «لم تكن موفَّقةً خلال اللقاء».

وقال إيمانويل خلال المؤتمر الصحافي، الجمعة: «لم تكن لدينا الحدة الكافية، وقد حذَّرت اللاعبين قبل المباراة، وطالبتهم بتقديم مجهودٍ أفضل».

وأضاف: «خضنا مباراةً قويةً أمام القادسية، وكنا نطمح للظهور بصورةٍ أفضل اليوم».

وتابع: «لست راضيًا عن الأداء اليوم. استقبلنا الهدف الأول بسبب ضعفٍ، وضمك كان يقاتل من أجل البقاء».

وأوضح مدرب الفيحاء، أن الفريق لم يقدِّم ما يكفي لتحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ، قائلًا: «لم نقدِّم المستوى المطلوب. تمريراتنا كانت خاطئةً، وبهذا الأداء لا نستحق الوجود ضمن العشرة الأوائل».

وذكر في ختام حديثه: «ما زال أمامنا عملٌ كثيرٌ، وأتحمَّل مسؤولية اختياراتي التي لم تكن موفَّقةً الليلة».