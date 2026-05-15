كاريلي: أنجزنا نصف المهمة.. والسبت تبدأ تحضيرات النصر

أكد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، أهمية الفوز الذي حقَّقوه على الفيحاء، مشيرًا إلى أن الخطوة قرَّبت الفريق من تحقيق الهدف الأهم الموسم الجاري بضمان البقاء في دوري روشن السعودي.

وقال كاريلي خلال المؤتمر الصحافي: «الفوز اليوم كان مهمًّا جدًّا لنا، وأنجزنا 50% من المهمة، وننتظر نتيجة المباراة الأخرى لضمان البقاء».

وأضاف: «وضعنا كان صعبًا منذ أن تولَّيت المهمة، وكذلك بالنسبة إلى مدرب الرياض».

وشدَّد مدرب ضمك على أن الأولوية المُطلَقة، هي للاستمرار بين الكبار، قائلًا: «الأهم بالنسبة لنا بقاء ضمك في الدوري الممتاز».

واختتم حديثه بالقول: «سنهدأ الآن، وغدًا سنبدأ بالتفكير في المباراة المقبلة أمام النصر».