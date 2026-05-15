ريشة: بطاقة هداف ضمك الصفراء مستحقة

اتفق المصري محمد كمال ريشة المحلل التحكيمي لـ«الرياضية» مع الحكم محمد السماعيل بعد إشهار البطاقة الصفراء على الأرجنتيني فالنتين فادا، لاعب فريق ضمك الأول لكرة القدم، خلال المواجهة التي جمعت فريقه أمام الفيحاء الجمعة ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي.

وبسبب هذه البطاقة الصفراء يضطر ضمك إلى خوض مواجهته أمام النصر، الخميس المقبل ضمن الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، دون خدمات اللاعب الأرجنتيني فالنتين فادا، بسبب تراكم البطاقات.

وشرح ريشة الحالة: «فادا منع هجمة واعدة للفيحاء بإعاقة اللاعب وأرى أن قرار الحكم صحيح بإشهار البطاقة الصفراء».

وقدم لاعب الوسط الأرجنتيني موسمًا لافتًا مع ضمك جعلته هداف الفريق خلال النسخة الجارية، بعدما شارك في جميع مباريات فريقه الـ33 بدوري روشن السعودي، وأسهم بـ17 هدفًا عبر تسجيله 11 وصناعته 6.