المرة الثالثة.. دوريفال يعود إلى ساو باولو

عاد دوريفال جونيور، المدرب السابق للمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، إلى قيادة فريق ساو باولو للمرة الثالثة بعد شهرٍ من رحيله عن كورينثيانز.

وأوضح نادي ساو باولو في بيانٍ، الجمعة، أنه جرى التعاقد مع دوريفال «64 عامًا» حتى 31 ديسمبر الجاري، ليصبح ثالث مدربٍ يقود الفريق في 2026.

ويخلف دوريفال مواطنه روجر ماتشادو، الذي استقال بعد الخسارة أمام يوفنتوس ضمن منافسات كأس البرازيل، الأربعاء، إثر شهرين من توليه المهمة خلفًا للأرجنتيني هيرنان كريسبو، الذي أُقيل بدوره مارس الماضي عندما كان ساو باولو متصدِّرًا للدوري.

ومن المتوقَّع أن يقود دوريفال الفريق في أول مباراةٍ، السبت، عندما يحلُّ ساو باولو ضيفًا على فلومينينسي «الثالث».

وأُقيل دوريفال، الفائز بكأس ليبرتادوريس 2022 مع فلامنجو، من تدريب كورينثيانز، أبريل، بسبب النتائج السيئة.

وخلال فترته الثانية مع ساو باولو، فاز دوريفال بكأس البرازيل 2023، وسبق ذلك توليه المهمة أشهرًا عدة بين عامَي 2017 و2018.

ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 24 نقطةً متأخرًا بفارق عشر نقاطٍ عن بالميراس المتصدر بعد 15 جولةً.