نهائي آسيا.. جيسوس يؤجل قائمة النصر

ضمَّ البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، الفرنسي كينجسلي كومان، والدولي عبد الإله العمري، والبرازيلي أنجيلو جابرييل إلى قائمة القطب العاصمي المعسكرة استعدادًا لمواجهة جامبا أوساكا الياباني، السبت، في نهائي دوري أبطال آسيا 2 على ملعب الأول بارك في الرياض، وفقًا لما ذكرته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جيسوس سيُحدِّد خلال الاجتماع الفني، ظهر السبت، مشاركة الثلاثي من عدمها بعد دخولهم الجزء الأول من التدريبات الجماعية الأخيرة، الجمعة.

وكانت «الرياضية» كشفت، الأربعاء، عن صعوبة مشاركة خماسي النصر: أنجيلو، والعمري، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وكومان، إضافةً إلى نواف العقيدي في النهائي.

يذكر أن الفريق العاصمي وصل إلى نهائي البطولة بعد الفوز 5ـ2 على الأهلي القطري في نصف النهائي، فيما تأهل نظيره الياباني عقب تخطيه بانكوك يونايتد التايلاندي في الدور ذاته.