بثلاثية الصين.. أخضر 17 يودّع آسيا

ودَّع المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم منافسات كأس آسيا الجارية في جدة بعد الخسارة أمام نظيره الصيني 1ـ3 ضمن الدور ربع النهائي على رديف الملعب «A» في مدينة الملك عبد الله الرياضية، الجمعة.

وتقدَّم الأخضر بهدفٍ لفيصل علاء في الدقيقة 21، وردَّ المنتخب الصيني بثلاثيةٍ عبر وانج شيانج «27»، وجاو سونجيوان «59»، وهي سيفان «90+2».

وتأهلت الصين إلى نصف النهائي، المقرَّر الثلاثاء، وتنتظر الفائز من مباراة فيتنام وأستراليا، السبت.

وكان الأخضر الشاب تأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه بعد نجاحه بحجز مقعده في المونديال بانتصاره على تايلاند 2ـ0 ضمن لقاءات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا.