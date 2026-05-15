نقطة التعاون تبقي على حظوظ الرياض

أبقى فريق الرياض الأول لكرة القدم على حظوظ البقاء في دوري روشن السعودي بعد التعادل مع التعاون 1-1 في المباراة التي جرت على ملعب الأخير في بريدة، الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ33.

وافتتح الرياض النتيجة عبر البرتغالي لياندرو أنتونيس في الدقيقة 61، لكن فرحة الفريق العاصمي لم تدم سوى ست دقائق، إذ سرعان ما تمكن التعاون من التعديل بواسطة الكولومبي روجر مارتنيز من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

ورفع الرياض رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ16 بفارق نقطتين عن ضمك صاحب المركز الـ15، وبات في حاجة إلى الفوز على الأخدود مع خسارة ضمك أمام النصر في الجولة الـ34 والأخيرة الخميس من أجل تفادي الهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

أما التعاون، فإن رصيده وصل إلى 53 نقطة في المركز السادس، وأصبحت حظوظ مشاركته في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل مرتبطة بفوزه على الحزم مع خسارة الاتحاد صاحب المركز الخامس بـ55 نقطة مباراتيه أمام القادسية والشباب.

وفي حال حقق الاتحاد نقطة من مباراتيه الأخيرتين، فإن التعاون سيشارك في دوري أبطال آسيا 2.