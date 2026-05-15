الرماية تسيطر على ذهب الألعاب الخليجية

توج الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الجمعة، فريق السعودية للرماية بالميدالية الذهبية لمنافسات الفرق «بندقية 10م»، ضمن دورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026».

وجاء فوز فريق الرماية والمكون من فايز العنزي وحسين الحربي ومسفر العماري بالذهبية، بتحقيقهم 1855 نقطة، والتي على ضوئها تأهل العماري والعنزي لنهائيات الفردي وخطف فيها الأول الميدالية الذهبية بـ245.3 نقطة.

وفي منافسات «الشوزن سكيت» للفرق، ونال فريق السعودية والمكون من الأمير سعود بن الحسن وسعيد المطيري ونايف المطيري الميدالية الفضية بتحقيقهم 351 طبقًا، وعلى ضوئها تأهل الأمير سعود بن الحسن ونايف المطيري لنهائي الفردي، كما حقق فيها المطيري الميدالية البرونزية بمجموع 118 طبقًا.

وخطف فريق السعودية للمبارزة، والمكون من عمر العكاس وخليفة العميري وجواد الداود وحسن عابد، الميدالية الذهبية لمنافسات الأبيه للرجال، بعد فوزهم في نهائي المسابقة على الإمارات بنتيجة 45–31.

وحقق فريق السيدات والمكون من لميد المري وغلا الدحيم والجوهرة المري وبسمة الراشد، الميدالية الفضية لمنافسات الفويل للفرق، بعد فوزهم في نصف النهائي على قطر 45–10، وخسارتهم في النهائي أمام الإمارات 34–45.

ونال فريق المبارزة، والمكون من ندى عابد وضي العميري ودانة القاسم ولميد المري، الميدالية البرونزية لمنافسات سلاح الأبيه للسيدات، بعد فوزهم في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع على المنتخب القطري 45–26.

وانتزعت لاعبة فريق السعودية لألعاب القوى، سارة الهلال، الميدالية الذهبية لمسابقة السباعي التي جرت على مدى يومين، بعد أن حلت أولًا بالترتيب العام بـ4067 نقطة، وذهبت البرونزية لزميلتها مريم المطر بـ3721 نقطة، وأحرز الواثب أحمد التاروتي الميدالية الذهبية لمسابقة الوثب الطويل بعد أن قفز لمسافة 7.45م، وحقق علي عبد الغني ذهبية رمي الرمح بمسافة 72.04م، وتوج محمد الدبيسي زميله بفضية إطاحة المطرقة بعد أن رمى لمسافة 69.36م.