«ريكورد»: جيسوس لا يريد الاستمرار مع النصر

أبلغ البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، مواطنَيه خوسيه سيميدو، المدير التنفيذي، وسيماو كوتينيو، المدير الرياضي، بقراره بمغادرة النادي نهاية الموسم الجاري، وفقًا لصحيفة «ريكورد» البرتغالية، الجمعة.

وذكرت الصحيفة البرتغالية، أن جيسوس سيلتقي ممثلي نادي فنربخشة التركي، ليعود إلى تدريب الفريق مجدَّدًا بعد تجربته موسم 2022-2023 الذي حقق فيه بطولة كأس الاتحاد التركي.

وذكرت شبكة «ESPN» في البرازيل، أن المدرب، وعلى الرغم من سعادته في السعودية، لكنَّه يمتلك طموحًا بتدريب المنتخب البرتغالي بعد نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي تنطلق يونيو المقبل.

وتابع تقرير «ESPN»، أن جيسوس يعلم أنه سيكون مرشحًا لتدريب المنتخب البرتغالي حال رحيل الإسباني روبيرتو مارتينيز بعد نهاية البطولة، كما يُعدُّ أحد خيارات نادي بنفيكا في بلاده إذا ما رحل مواطنه جوزيه مورينيو لتدريب نادي ريال مدريد الإسباني.

ويقود جيسوس فريقه لملاقاة جامبا أوساكا الياباني، السبت، في نهائي دوري أبطال آسيا 2 على ملعب الأول بارك.