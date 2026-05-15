سيدات العلا يخطفن برونزية كأس الاتحاد

خطف فريق العلا الأول لكرة القدم للسيدات المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس الاتحاد السعودي بعد فوزه على القادسية 3ـ2 في المواجهة التي جمعتهما، الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وافتتح العلا التسجيل مبكرًا عبر التونسية سلمى كابيتانوفتش بعد خمس دقائق على صافرة البداية، وأدركت الكاميرونية أجارا نجويا التعادل للقادسية «13».

وعاد العلا للتقدم مجدَّدًا عن طريق البوسنية ميلسا حسنبيجوفتش، وعادلت نجويا النتيجة مجدَّدًا قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجحت التونسية أمل ماجري في تسجيل هدف الفوز للعلا عند الدقيقة 83، لتقود فريقها لحصد المركز الثالث وخطف البرونزية، إلى جانب جائزةٍ ماليةٍ قدرها 200 ألف ريالٍ.

وخاض فريق العلا خمس مبارياتٍ في البطولة، حقق فيها ثلاثة انتصاراتٍ مقابل خسارتين، وسجل 13 هدفًا، بينما استقبلت شباكه ثمانية أهداف.