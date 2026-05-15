أخضر الطاولة يخطط على ذهب الخليجية

تأهل ثلاثي فريق السعودية لكرة الطاولة علي الخضراوي وخالد الشريف وعبد العزيز بو شليبي، لربع نهائي مسابقة الفردي، صباح السبت، وذلك ضمن دورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026».

وطبقًا لحساب فريق السعودية على منصة «إكس» يبحث فريقا السعودية للزوجي، عن خطف الميداليتين الذهبية والفضية للمسابقة، عندما يلاقي المنتخبين البحريني والقطري ضمن لقائي نصف نهائي المسابقة عند الخامسة السبت.

ويمثل فريق السعودية في اللقاء الأول لنصف النهائي خالد الشريف وسالم السويلم اللذان سيلاقيان ثنائي البحرين، فيما يلاقي زميلاهما علي الخضراوي وعبد العزيز بو شليبي زوجي قطر في المباراة الثانية لنصف نهائي المسابقة.

ويدشن المنتخب السعودي لكرة اليد، مشاركته بالدورة الخليجية، عندما يلاقي نظيره الإماراتي عند الرابعة والنصف من مساء السبت في صالة الدحيل الرياضية.

ويفتتح فريق السعودية للبادل، مشاركته بالدورة الخليجية، عند الثالثة بلقاء المنتخب القطري.

وتواصل أم الألعاب السعودية، مشاركتها بالدورة، بواسطة علي بيضي ومحسن الدبوس في العشاري عند الثامنة صباحًا، وعبد العزيز عطافي وعبد الله أبكر في نصف نهائي 200م عند السابعة مساءً، وعبد الرحمن محمد وسامي بخيت في نهائي الوثب الثلاثي 7:20م.

ويبحث فريق السعودية للبولينج، عن ذهبية الفرق، وذلك عندما يكمل الجولة الثانية من المسابقة.