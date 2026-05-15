كيسيه يعزز تشكيلة «الأفيال» في المونديال

استدعى إيميرس فاي، مدرب منتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم، الجمعة أنجي-يوان بوني، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، إلى تشكيلته لكأس العالم بعدما استكمل إجراءات تغيير جنسيته أخيرًا من الفرنسية، فيما ضم فرانك كيسيه لاعب وسط الأهلي السعودي.

وانضم إلى التشكيلة أيضًا المهاجم إيلي واهي «22 عامًا»، والذي يلعب في صفوف إنتر ميلان، بعدما أجرى تغييرًا مماثلًا في جنسيته هذا العام وشارك للمرة الأولى مع «الأفيال» في الفوز 1ـ0 على إسكتلندا نهاية مارس الماضي.

وكان بوني وواهي مثلا سابقًا منتخب فرنسا تحت 21 عامًا، وقد يشارك بوني للمرة الأولى مع المنتخب أمام فرنسا تجريبيًا في الرابع من يونيو المقبل.

ويقدم كيسيه «29 عامًا» مستوى مميزًا مع الأهلي منذ انتقاله من برشلونة الإسباني في 2023 ونجح في قيادة الفريق إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في 2025 و2026، واختير أفضل لاعب في النسخة الأخيرة.

وشهدت التشكيلة عودة نيكولاس بيبي، الذي غاب عن كأس أمم إفريقيا في المغرب، فيما غاب عنها سيباستيان هالر مهاجم أوتريخت الهولندي، الذي لعب دورًا محوريًا في الفوز بكأس الأمم 2024، وويلفريد زاها جناح غلطة سراي السابق.

وتلعب كوت ديفوار في المجموعة الخامسة، التي تضم الإكوادور وألمانيا وكوراساو.

وضمت تشكيلة المنتخب:

حراس المرمى: يحيى فوفانا «ريزسبور»، محمد كوني «شارلروا»، ألبان لافون «باناثينايكوس».

المدافعون: إيمانويل أجبادو «ولفرهامبتون»، كليمان أكبا «أوكسير»، عثمان ديوماندي «سبورتنج لشبونة»، جيلا دو «ريسنج ستراسبورج»، جيسلان كونان «جيل فيسنتي»، أوديلون كوسونو «أتالانتا»، إيفان نديكا «روما»، ويلفريد سينجو «غلطة سراي».

لاعبو الوسط: سيكو فوفانا «رين»، بارفيه جياجون «شارلروا»، فرانك كيسيه «الأهلي»، كريست أولاي «طرابزون سبور»، إبراهيم سانجاري «نوتنجهام فورست»، جان-ميشيل سيري «ماريبو».

المهاجمون: سيمون أدينجرا «موناكو»، أنجي-يوان بوني «إنتر ميلان»، أماد ديالو «مانشستر يونايتد»، عمر دياكيتي «سيركل بروج»، يان ديوماندي «لايبزيج»، إيفان جيسان «أستون فيلا»، نيكولاس بيبي «فياريال»، بازومانا توري «هوفنهايم»، إيلي واهي «نيس».