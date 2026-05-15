جارسيا: لا غنى عن لوكاكو في المونديال

أكد الفرنسي رودي جارسيا مدرب المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم أن اختياره للمهاجم روميلو لوكاكو ضمن قائمته المكونة من 26 لاعبًا لنهائيات كأس العالم، رغم ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة، بسبب قيمته العالية والتي لا تقدر بثمن على حد تعبيره.

ولم يشارك الهداف التاريخي للمنتخب، البالغ 33 عامًا سوى لساعة واحدة تقريبا الموسم الجاري، حيث فشل في دخول التشكيلة الأساسية لفريق نابولي الإيطالي، وظل يصارع إصابة في عضلات الفخذ الخلفية على مدار الأشهر الماضية.

لكن جارسيا شدد على أن لوكاكو لا يقدر بثمن. وقال في مؤتمر صحافي الجمعة عقب إعلانه القائمة: «إنه هدافنا الأول وقائد مهم أيضا. لا يمكننا الاستغناء عنه. لا أستطيع تحديد الدور الذي سيلعبه، لكنه يتدرب بالفعل للتعافي بأفضل شكل ممكن».

وعانى لوكاكو من موسم طاردته فيه الإصابات، وتعرض لغرامة من قبل نابولي بعد بقائه في بلجيكا للعمل مع اختصاصي العلاج الطبيعي المفضل لديه.

وسيبقى لوكاكو تحت إشراف الطاقم الطبي للمنتخب حتى انطلاق نهائيات كأس العالم، في محاولة لتجهيزه للبطولة التي تنطلق في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وأوضح المدرب: «لقد تعافى، لكنه متأخر من حيث اللياقة البدنية. سيكون تحديًا كبيرًا تجهيزه، ولا أعرف ما إذا كان سيكون جاهزًا بنسبة 100% عند انطلاق البطولة».

وتخوض بلجيكا أولى مبارياتها في النهائيات يوم 15 يونيو زيران أمام مصر في سياتل، كما ستواجه إيران ونيوزيلندا ضمن المجموعة السابعة.

وأضاف جارسيا :«نريد إيصاله إلى أفضل مستوياته. أمامنا الآن خمسة أسابيع تتخللها مباراتان تجريبيتان، وسنرى كيف سيتعامل مع تتابع الحصص التدريبية الجماعية».

وتابع :«لا يوجد سوى لوكاكو واحد في كرة القدم، فهو لاعب فريد من نوعه، وليس لدينا أي شخص آخر يمكنه مضاهاة مستواه. وسيكون مدفوعًا بحماس أكبر من أي وقت مضى لخوض كأس العالم».

وسجل لوكاكو 89 هدفًا لصالح بلجيكا، لكن آخر ظهور له من أصل 124 مباراة دولية كان في الفوز 4-3 على ويلز ضمن تصفيات كأس العالم يونيو الماضي.