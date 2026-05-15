دولاك: لم نهتم بنتيجة ضمك

وصف البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، التعادل مع التعاون 1-1 بالنتيجة الجيدة، مشددًا على ضرورة التركيز أمام الأخدود في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

وقال دولاك في المؤتمر الصحافي بعد نهاية مباراة الفريقين في الجولة الـ33، الجمعة: «كنا نرغب في الفوز والعودة بالنقاط الثلاث من بريدة، لكن التعادل يعد جيدًا بالنسبة لنا».

وأضاف المدرب البرازيلي: «المباراة بشكل عام كانت مذهلة، والتعاون فريق محترم وقوي بقيادة شاموسكا الذي فتح الباب للمدربين البارزين».

وعن تأثير فوز ضمك أمام الفيحاء على معنويات لاعبيه في المواجهة التي سبقت مباراتهم ضد التعاون، أجاب دولاك: «بالنسبة لي أحاول منع مثل هذه الأمور بغرفة الملابس، والتركيز كان على مباراتنا وتطبيق التعليمات وما تدربنا عليه».

وتطرق مدرب الرياض إلى لقاء الأخدود المقبل، قائلًا: «لا أقول إننا ضمنا البقاء بشكل رسمي، وسنلعب المباراة الأخيرة بتركيز وجهد كبير من أجل الفوز، والتحضير الذهني هو المهم الآن».