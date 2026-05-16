«عمومية» اتحاد القدم تصوّت على التعديلات

خلا جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، المقرَّر عقدها الإثنين بفندق سوفتيل في الرياض، من أي مقترحات مقدَّمة من الأعضاء، حسبَ مصدر خاص بـ «الرياضية».

وتشترط اللائحة الأساسية للاتحاد تقديم المقترحات قبل 20 يومًا على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. ووفق المصدر ذاته، يتضمَّن جدول الأعمال 14 محورًا، أبرزها كلمةُ رئيس الاتحاد، واستعراض تقرير الأنشطة منذ الاجتماع السابق، إلى جانب التصويت على التعديلات التي ستُعرَض على أعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح أن برنامج الجمعية سينطلق، السبت، باستقبال الأعضاء، وفي اليوم التالي ستُنظَّم ورشةُ عمل مخصَّصةٌ لأندية دوري روشن السعودي، ثم ورشةٌ أخرى لأندية دوري يلو للدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية، وبعدها يتوجَّه المشاركون، عند الـ 06:30 مساءً، إلى أكاديمية مهد الرياضية لحضور مباراة استعراضية تجمع أعضاء الجمعية بعدد من اللاعبين السابقين.

وسيبدأ تسجيل الأعضاء لحضور الاجتماع عند الـ 12:00 من ظهر الإثنين، فيما تنطلق أعمال الجمعية في الـ 01:00 تمامًا.