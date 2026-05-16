شاموسكا: فخور بالآسيوية الثانية.. والتعاون بيتي

أكد البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، أنه حقق هدفه المتمثل في مشاركة «سكري القصيم» بدوري أبطال آسيا 2 الموسم المقبل بعد التعادل مع الرياض 1-1، الجمعة في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من دوري روشن السعودي.

وقال شاموسكا خلال المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «لعبنا دون ضغوط، وضمنا اللعب في دوري ابطال آسيا 2 وهذا هدفنا، وأنا فخور بأنني وصلت مع الفريق إلى آسيا مرتين».

وأضاف المدرب البرازيلي: «كنا نريد الفوز ولكن المباراة كانت صعبة جدًا أمام منافس يسعى للبقاء بالدوري».

وتابع شاموسكا: «فريقنا منافس بالدوري، والتأهل إلى آسيا أصعب مما كان، وبيئة النادي عائلية وأشعر أن التعاون بيتي».

وعن حديثه عن عدم انضمام الكولومبي روجر مارتينيز إلى منتخب بلاده، أجاب مدرب التعاون: «اللاعب يقاتل على صدارة هدافي الدوري، وكان يستحق ان تكون له فرصة مع المنتخب الكولومبي».

ورد شاموسكا على الإشادة التي تلقاها من مواطنه مارويسيو دولاك مدرب الرياض قائلًا: «فخور بما حققه المدربون البرازيليون في الموسم الجاري».