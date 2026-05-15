نستعد خلال هذا الأسبوع لختام الموسم الرياضي السعودي بعد موسم مثير على مستوى كرة القدم استمتعنا خلاله بالكثير من الإثارة، والأهم أن جودة كرة القدم ارتفعت وهذا هام جدًا للدوري السعودي.



‏النجوم هنا وهناك لاعبون بجودة عالية يلعبون في دورينا يستطيعون بلا شك أن يلعبوا في أفضل الأندية الأوروبية، ولاعبون سعوديون يتطورون موسم بعد موسم وهذا جيد للدوري بشكل عام.



‏ولكن أحد الأمور الهامة التي نحتاج أن نعمل عليها والتي يجب ألّا نتنازل عنها نهائيًا هي رفع مستوى جودة المدربين، أتحدث هنا عن كامل الدوري وليس جزءًا بسيطًا منه، هناك فارق واضح بين جودة المدربين في أندية الشركات ومدربين أندية الوزارة، هناك استقرار على المدربين وهذا أمر جيد وتحسن كثيرًا خلال السنوات الماضية.



‏ولكن نحتاج لجذب مدربين أعلى جودة وكفاءة ونحتاج أن نبني مشاريع مع مدربين وليس مع مديرين رياضيين ورؤساء تنفيذيين أو من هذا القبيل.



مشروع الغواسيل مع نادي الشباب كان رائعاً لو تم تمكين المدرب ولكن لم يتم تمكين المدرب نهائياً هذا أمر يتحمله الشبابيون أولاً ثم وزارة الرياضة.



رفع مستوى المدربين يساعد في رفع مستوى جودة الدوري وتطوير اللاعبين السعوديين وإخراج أفضل ما يمكن من اللاعبين المتوفرين في الأندية وهذا هو الأهم لكرة القدم السعودية.



اليوم تعتمد كرة القدم بشكل كبير على المدرب وليس أطراف أخرى، نتمنى أن يتحقق ذلك في الموسم المقبل ونشهد جذب جودة أعلى من المدربين إلى الدوري خلال الصيف مع إمكانية ذلك بنهاية عقود العديد من المدربين الموجودين.