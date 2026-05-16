ضمك بـ 3 فرص.. وبقاء الرياض مشروط

يدخل فريق ضمك الأول لكرة القدم مواجهة النصر، الخميس، بثلاث فرصٍ من أجل البقاء في دوري روشن السعودي، فيما لا خيار أمام الرياض سوى الفوز على الأخدود، وخسارة منافسه الجنوبي للاستمرار موسمًا آخرَ مع الكبار.

وحقق ضمك الأهم في الجولة الـ 33 «قبل الأخيرة» بفوزه على الفيحاء 3ـ0، إذ رفع رصيده إلى 29 نقطةً في المركز الـ 15 بفارق نقطتين عن الرياض، صاحب المركز الـ 16، الذي تعادل مع التعاون 1ـ1 في الجولة ذاتها، الخميس.

وعلى ضوء ذلك، أصبحت حظوظ ضمك في البقاء أكبر من الرياض حيث سيتفادى الهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى حال فوزه على النصر في الجولة الأخيرة دون النظر إلى نتيجة مباراة الرياض أمام الأخدود، كما أن تعادله مع «الأصفر» سيعني بقاءَه رسميًّا حتى في حال فوز الفريق العاصمي على نظيره الجنوبي، لأن الفريقين وقتها سيتساويان في النقاط «30 نقطةً لكلٍّ منهما»، علمًا أن ضمك سيتفوَّق وقتها على الرياض في المواجهات المباشرة فقد تعادل مع منافسه 1ـ1 في الدور الأول، وانتصر 3ـ0 في الثاني.

كذلك سيتجنَّب ضمك الهبوط إذا خسر من النصر بشرط تعثر الرياض أمام الأخدود سواء بالتعادل، أو الخسارة.

في المقابل، يملك الرياض فرصةً وحيدةً في البقاء، وهي فوزه على الأخدود مع خسارة ضمك من النصر.