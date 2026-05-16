فيلا يعاقب ليفربول برباعية.. ويتأهل إلى الأبطال

حقق فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم فوزًا كاسحًا على ضيفه ليفربول 4-2، الجمعة، في افتتاح الجولة الـ 37 للدوري الممتاز، ليضمن رسميًا مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقبل المواجهة، احتاج ليفربول صحب المركز الرابع واستون فيلا الخامس بـ 59 نقطة لكل منهما، إلى فوز واحد فقط للتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، وكان الانتصار من صالح صاحب الضيافة قبل 5 أيام من خوضهم نهائي الدوري الأوروبي أمام فرايبورج الألماني الأربعاء المقبل.

كما رد الفريق اعتباره من خسارته 0-2 في الأول من نوفمبر 2025 بالجولة العاشرة.

وبهذا الفوز، واصل أستون فيلا صحوته بعد ثلاث خسائر تواليًا في جميع المسابقات، ففاز على نوتنجهام فوريست 4-0 في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، وتعادل مع بيرنلي 2-2 الأحد بالدوري، رافعا رصيده إلى 62 نقطة، وانتزع المركز الرابع من ليفربول، الذي بات مهددًا بالغياب عن المسابقة القارية الأم.

وفشل ليفربول في الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة، فبعد خسارته على ملعب «أولد ترافورد» أمام مانشستر يونايتد 2-3 في الثالث من مايو، تعادل على ملعبه مع تشلسي 1-1 السبت.

وافتتح فيلا التسجيل مورجان روجرز غير المراقب داخل المنطقة «41» ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في الدوري وإلى 13 بجميع المسابقات. وأدرك ليفربول التعادل برأسية القائد فيرجل فان دايك في الزاوية اليمنى السفلية «51».

وعاد فيلا سريعا إلى أجواء اللقاء بتسجيله هدفًا ثانيًا بعد 5 دقائق عن طريق أولى واتكينز الذي سدد كرة زاحفة داخل الشباك.

ووجه واتكنز ضربة قوية لليفربول بعدما سجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعدما تصدى الحارس جيورجي مامارداشفيلي مرتين لتسديدتي البلجيكي يوري تيليمانس والإسباني باو توريس، فتابعها المهاجم الانجليزي من مسافة قريبة في الشباك «72»، قبل أن يقضي القائد الاسكتلندي جون ماكجين على آمال الضيوف بإضافته الرابع بتسديدة بالقرب من منطقة الجزاء «88».

وقلص فان دايك برأسية أخرى النتيجة لفريقه في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بسيناريو مشابه لهدفه الاول.