الموسم الـ 16.. نوير مع البافاري حتى 2027

جدد نادي بايرن ميونيخ الألماني، الجمعة، عقد مانويل نوير، حارس مرمى فريقه الأول لكرة القدم، وسيبقى لموسم إضافي حتى عام 2027.

وتوج الحارس، البالغ من العمر 40 عامًا، بـ33 لقبًا مع البافاري، منذ انضمامه في 2011، منها لقبان في دوري أبطال أوروبا، وهو يلعب ضمن صفوف النادي البافاري منذ عام 2011. وخلال 597 مباراة خاضها مع بايرن في مختلف المسابقات، نجح في الحفاظ على نظافة شباكه 269 مرة.

وقال هربرت هاينر، رئيس النادي، في تصريحات نشرت على الموقع الرسمي للنادي: «امتلك بايرن ميونيخ عددًا من الحراس الاستثنائيين طوال تاريخه، ويحتل مانويل نوير مكانة خاصة جدًا بينهم».

أما نوير فأوضح أنه تريث في اتخاذ القرار لكنه سعيد جدًا الآن: «كل شيء هنا مثالي، إذ يمكننا هزيمة أي منافس بهذا الفريق.. وفي مجموعة حراس المرمى، نحن متكاتفون ونحاول باستمرار رفع مستوى الأداء، وتحفيز بعضنا البعض والتحضير للمباريات بأفضل شكل ممكن».

وإلى جانب نوير، وافق الحارس الاحتياطي سفن أولرايش أيضًا على تمديد عقده لعام واحد.

وكان نوير الحارس الأول لمنتخب ألمانيا لفترة طويلة، حيث توج بكأس العالم 2014 واعتزل اللعب دوليًا بعد بطولة أوروبا 2024.

ومع ذلك، ثارت تكهنات متزايدة حول عودة مفاجئة محتملة لصفوف المنتخب الألماني في كأس العالم الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يعلن يوليان ناجلسمان مدرب ألمانيا عن تشكيلته الأسبوع المقبل.