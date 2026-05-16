الهلال يتمسك بأمل روشن عبر موقعة نيوم

يدخل فريق الهلال الأول لكرة القدم مواجهة نيوم، السبت، على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي، متمسكًا بآخر آماله في المنافسة على اللقب.

ويملك الهلال فرصة البقاء في سباق الصدارة بشرط الفوز، إذ إنَّ تعادله يرفع رصيده إلى 79 نقطة، مقابل 83 للنصر، ما يمنح الأخير لقب الدوري رسميًّا قبل جولة من النهاية، فيما تعني خسارته توقفه عند 78 نقطة وحسم اللقب أيضًا لمصلحة النصر.

في المقابل، يخوض نيوم المواجهة وهو في المركز الثامن برصيد 44 نقطة، باحثًا عن نتيجة إيجابية أمام وصيف الترتيب، في ختام حساس لمشوار الهلال في البطولة.

والتقى الفريقان في دوري المحترفين مرة واحدة كانت بالدور الأول على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، وانتهت المواجهة بفوز الأزرق على نيوم 2ـ1 سجل للهلال حسان تمبكتي والبرتغالي روبن نيفيش من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف نيوم محمد البريك، الظهير الأيمن ولاعب الهلال السابق.