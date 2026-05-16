أمام الأخدود.. الخليج يبحث عن الرصيد النقطي الأعلى

يحل فريق الخليج الأول لكرة القدم ضيفًا على الأخدود، السبت، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي.

ويدخل الخليج المواجهة في المركز الـ11 برصيد 37 نقطة، خلف الفيحاء صاحب المركز العاشر بـ38 نقطة، فيما يحتل الأخدود المركز الـ17 برصيد 17 نقطة بعد تأكد هبوطه إلى دوري «يلو».

ويبحث الخليج عن تحقيق أفضل رصيد نقطي له في تاريخه بدوري المحترفين إذ كان الرصيد الأعلى خلال الموسمين الماضيين بـ37 نقطة، إلى جانب التقدم إلى المركز العاشر قبل جولتين من نهاية الموسم.

ويأمل الفريقان في العودة إلى طريق الانتصارات، إذ تعثر الخليج بالخسارة في آخر مواجهتين أمام الهلال، والاتفاق، وفي المقابل لم يتذوق الأخدود طعم الفرحة منذ 5 جولات إذ خسر أمام النصر، ضمك، الاتفاق، والأهلي، وتعادل أخيرًا أمام الخلود.

وتواجه الفريقان 5 مرات في دوري المحترفين، انتصر الخليج في 3 مباريات، مقابل فوز وحيد للأخدود، فيما حضر التعادل مرة واحدة، وفي نجران، التقى الفريقان مرتين، ونجح الخليج في كسب المواجهتين.