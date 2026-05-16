الأهلي والخلود بين المعادلة والتأكيد

يستقبل فريق الأهلي الأول لكرة القدم، السبت، نظيره الخلود في المواجهة الـ 4 بينهما بدوري المحترفين. وتجري المباراة على ملعب «الإنماء» في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي.

ويتفوَّق أصحاب الأرض في الانتصارات المباشرة أمام الخلود، إذ سبق لهم الفوز في مباراتين، فيما نجح الفريق القادم من الرس في كسب مواجهة وحيدة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 75 نقطة، حيث فاز في 23 مباراة وتعادل في ست وخسر ثلاث مباريات.

ورغم ابتعاد الأهلي عن المنافسة على اللقب إلا أنه سجل ثلاث انتصارات متتالية ويطمح إلى تحقيق الفوز الرابع توالياً والمحافظة على مركزه الحالي.

في المقابل لم يخسر الخلود، آخر أربع مباريات، بعدما فاز في واحدة وتعادل في ثلاث، ويحتاج إلى نقطة واحدة لضمان البقاء، بصرف النظر عن نتائج بقية الفرق التي تصارع من أجل البقاء، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل الخلود المركز الـ14 برصيد 32 نقطة، إذ فاز في تسع مباريات وتعادل في خمس وخسر في 18 مباراة.