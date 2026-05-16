نهائيات الأول بارك.. رونالدو يعود بعد 6 أعوام

يعيد نهائي دوري أبطال آسيا 2 بين فريق النصر الأول لكرة القدم وأوساكا الياباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الأصفر إلى أجواء النهائيات على ملعب الأول بارك بعد غياب استمر نحو 6 أعوام.

وكان رونالدو خاض آخر نهائي له على أرضية الملعب ذاته 22 ديسمبر 2019، عندما لعب بقميص يوفنتوس أمام لاتسيو في نهائي كأس السوبر الإيطالي، الذي انتهى بخسارة فريقه 1ـ3.

وشهدت تلك المواجهة تتويج الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب لاتسيو حينها والهلال حاليًا، باللقب على حساب رونالدو، في واحدة من أبرز المباريات الأوروبية التي استضافتها الرياض العاصمة السعودية على ملعب الأول بارك وجامعة الملك سعود.

وتحول الملعب إلى محطة ثابتة للبطولات الكبرى، بعدما احتضن السوبر السعودي المصري 2018 بين الهلال والزمالك، وذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بين الهلال وأوراوا الياباني، إضافة إلى كأس مارادونا 2021 بين برشلونة وبوكا جونيورز.

واستضاف الأول بارك نهائي السوبر الإسباني 2024 بين ريال مدريد وبرشلونة، ونهائيي السوبر الإيطالي 2024 و2025، إلى جانب نهائي كأس مصر 2024 بين الأهلي والزمالك.

ويبحث رونالدو هذه المرة عن قيادة النصر إلى لقبه الآسيوي الأول، في نهائي يعيده مجددًا إلى منصة النهائيات على أرضية الأول بارك، السبت.