من هو التونسي الجبالي لاعب جامبا أوساكا؟

في 25 ديسمبر 1991 وُلد عصام الجبالي، لاعب فريق جامبا أوساكا الياباني الأول لكرة القدم، في مجاز الباب، مدينة صغيرة تقع شمال غربي تونس على ضفاف وادي مجردة، ونشأ في عائلة تعشق الكرة، إذ شاركه أخواه نفاع وعمر الجبالي الهوس ذاته، وقد سلك الثلاثة دربًا واحدًا نحو الاحتراف، فيما يواصل عمر مسيرته حتى اليوم مع نادي IK Start النرويجي، في دليل على أن الموهبة داخل هذه الأسرة ليست استثناءً بل قاعدة.

بدأ الجبالي مسيرته الاحترافية عام 2011 مع النجم الساحلي، أحد أعرق الأندية التونسية، قبل أن يُعار موسمًا كاملًا إلى نادي الترجي الجرجيسي، ثم رحل إلى السويد، ولعب مع فارنامو وألفسبورج، مستهدفًا الاحتراف الأوروبي الذي طالما رسمه في مخيلته فتى من مجاز الباب يتابع الكرة على شاشة متهالكة، قبل الانتقال إلى الكبير النرويجي روزنبرج في موسم 2018ـ2019 وفاز معه بلقب الدوري النرويجي عام 2018.

انتقل الجبالي إلى الوحدة السعودي في شتاء 2019، وخاض معه 14 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين، وتلك المرحلة القصيرة في السعودية ستجعل اسمه مألوفًا لدى الجمهور السعودي قبل موعده الكبير القادم، ثم انتقل إلى نادي أودنسي الدانماركي حيث شارك في 102 من مباريات الفريق، وسجل 29 هدفًا منذ قدومه في صيف 2019، وتوّج تلك الحقبة بجائزة أفضل لاعب في الدوري الدنماركي مرتين خلال عامه الأخير مع الفريق.

كان لافتًا في كأس العالم 2022 بقطر على الرغم من خروج تونس من دور المجموعات، إذ سجّل هدفًا أُلغي بتدخل الفيديو في مواجهة الدنمارك بعد مراجعة حكم الفيديو، لكن صورته مع الكرة ظلت واضحة لمن تابعها، ثم جاءت كأس كيرين البطولة التجريبية التي تستضيفها اليابان منذ أكثر من 30 عامًا، لتفتح الباب على مصراعيه، بتسجيله هدفين ضد شيلي في نصف نهائي وأمام اليابان، فجاء الاتصال من أوساكا سريعًا.

أعلن نادي جامبا أوساكا انتقال الجبالي إليه في يناير 2023 بعقد يمتد لأربعة مواسم، وقال الجبالي آنذاك: «لطالما كنت منبهرًا بالثقافة اليابانية والطعام والتاريخ، حلمت كثيرًا بلعب كرة القدم في مدينة جميلة مثل أوساكا»، وكان يقصد شيئًا أعمق من مجرد التنقل بين أندية، بل إعادة اكتشاف نفسه في قارة ثالثة بعد إفريقيا وأوروبا، وهكذا عرف الجبالي مسيرة في ثلاث قارات بحلول الـ 34 من عمره.

في ملعب الأول بارك في الرياض ستكون مواجهة النصر السعودي وجامبا أوساكا في نهائي دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025ـ2026، السبت، أول نهائي قاري لجامبا منذ عام 2008، واللافت أن الجبالي الذي لبس قميص الوحدة، ووقف في وجه النصر يومًا ما، سيكون اليوم في قلب المشهد من الجانب الياباني، حاملًا تجربة ثلاث قارات وأعوام طويلة من التيه والبحث في ملاعب برد السويد وضجيج أوساكا، نحو ليلة واحدة في الرياض قد تُعيد رسم خريطة مسيرة كاملة.