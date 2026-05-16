رونالدو أمام اليابانيين.. لقب وإقصاءان وسقوط وحيد

يعود البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى مواجهة الفرق اليابانية، عندما يلتقي فريقه أمام جامبا أوساكا، السبت، على ملعب الأول بارك في الرياض، بنهائي دوري أبطال آسيا 2.



وسبق لرونالدو أن هز شباك جامبا أوساكا بقميص مانشستر يونايتد خلال فوز الفريق الإنجليزي 5ـ3 في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2008، مسجلًا الهدف الثاني عند الدقيقة 45.



كما ترك النجم البرتغالي بصمته الأبرز أمام اليابانيين في نهائي كأس العالم للأندية 2016، حين قاد ريال مدريد للفوز على كاشيما أنتلرز 4ـ2 بعد التمديد، بتسجيله ثلاثية حاسمة.



وفي تجربته الآسيوية مع النصر، سجل رونالدو أمام يوكوهاما مارينوس الياباني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، خلال انتصار الأصفر 4ـ1 في جدة، قبل أن يتوقف مشواره لاحقًا أمام كاواساكي فرونتال بالخسارة 2ـ3 في نصف النهائي.



ويدخل رونالدو النهائي الجديد أمام جامبا أوساكا بذكرى هدفه القديم في الفريق الياباني ذاته، وبطموح قيادة النصر إلى لقب قاري يعزز حضوره الآسيوي.