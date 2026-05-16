الأهلي يحتفل بالنخبة وسط جماهيره

دعت إدارة النادي الأهلي جماهيرها إلى مشاركة فريقها الأول لكرة القدم احتفالات الفوز بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة ابتداءً من الـ 11:00 من مساء السبت، وفق البرنامج الزمني المعد عقب نهاية مباراة الفريق مع الخلود، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ووفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية»، ينتظر أن يحتفي الأهلاويون بأبطال النخبة في برنامج زمني يمتد نحو ساعة، ويتخلله العديد من الفقرات من أبرزها ترديد أسماء اللاعبين ودخولها إلى الملعب وسط تحية جماهيرية الوحد تلو الآخر، إضافة إلى منح الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، وعدد من اللاعبين، فرصة توجيه كلمة إلى الجماهير الحاضرة.

وكانت إدارة الأهلي قد أعلنت عن طرح التذاكر الخاصة بمواجهة الخلود، وحفل الآسيوية، عبر نحو ثماني فئات تتراوح أسعارها من 20 إلى 800 ريال، وأشارت إلى أن الحفل يتضمن العديد من الفقرات في مقدمتها تدشين أغنية خاصة بمناسبة تحقيق بطولة النخبة، وعروض ليزر ضوئية، وتقديم اللاعبين والكؤوس، ورسائل خاصة من لاعبي الفريق، وجولة داخل الملعب.