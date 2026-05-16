في النهائي الـ 19.. ماني يبحث عن اللقب الـ 11

يخوض الدولي السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم، السبت، النهائي الـ 19 في مشواره الاحترافي، عندما يواجه جامبا أوساكا الياباني على لقب بطولة دوري أبطال آسيا 2 على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

وصل ماني، البالغ 34 عامًا، إلى ملعب «الأول بارك» في أغسطس 2023، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، وأصبح أحد العناصر الهجومية المهمة إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويأمل الدولي السنغالي أن يحالفه التوفيق والفوز بأول لقب آسيوي، ليضاف إلى تتويجاته العشرة السابقة مع المنتخب، والأندية التي مثلها.

وكان أول نهائي خاضه ماني، عندما توج بلقب كأس النمسا 2014 مع ريد بول سالزبورج، قبل أن يضيف الثاني في البطولة نفسها الموسم التالي.

وأخذت حكاية ماني مع النهائيات شكلًا آخر عندما وصل إلى الملاعب الإنجليزية عبر بوابة ساوثهامبتون 2014، ثم ليفربول بعد عامين مشكلًا ثنائية هجومية مميزة مع البرازيلي فيرمينو، قبل أن ينضم إليهما المصري محمد صلاح.

وفي «أنفيلد» ذاق ماني طعم مباريات الكؤوس أكثر فخلال رحلته التي امتدت 6 مواسم خاض 9 نهائيات محلية وقارية وعالمية توج خلالها بـ 5 ألقاب أبرزها دوري الأبطال، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية 2019. وساهم بتسجيل 3 أهداف، اثنان منها في السوبر الأوروبي أمام تشيلسي.

وفي محطته الاحترافية الخامسة، والقصيرة، مع بايرن ميونيخ الألماني اقتصرت مشاركاته على نهائي واحد، وكان في السوبر ضد لايبزيج وفاز فريقه 5-3، وسجل أحد تلك الأهداف.

أما مع النصر فبلغ ماني نهائيين محليين، في كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر، وخسرهما أمام الغريم التقليدي الهلال.

لكن ماني عوض تلك الخيبتين بكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال 2023 بعد الفوز على الهلال بنتيجة 2-1.



ومع «أسود التيرانجا» وضع ماني بصمته بثلاثة نهائيات في بطولة أمم إفريقيا. الأولى كانت أمام الجزائر 2019 وخسر منتخبه اللقب بهدف دون رد، قبل أن يبتسم له الحظ في 2022 على حساب مصر بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل السلبي.

وتكرر الأمر 2026 بالفوز على المغرب 1-0، قبل أن يجرد الاتحاد الإفريقي المنتخب من اللقب لاحقًا، بعد الأحداث الساخنة التي شهدتها المباراة.