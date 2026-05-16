أوساكا.. الدولي الأخير قبل 866 يوما

يُعدّ فريق جامبا أوساكا الأول لكرة القدم، من الأندية التي اعتادت على دعم المنتخب الياباني باللاعبين، على المستوى الدولي، لكن هذا المشهد تغيّر كليًا في الأعوام الأخيرة، إذ تخلو قائمة الفريق الحالية من الأسماء الناشطة مع «الساموراي»، علمًا أن تاريخ آخر مشاركة دولية لأحد لاعبيه الحاليين تعود إلى 1 يناير 2024، أي قبل 866 يومًا.

ولم يحضر أي من لاعبي جامبا أوساكا، الحاليين أو السابقين، في قائمة المنتخب الياباني الأول في جميع النوافذ الدولية خلال آخر 12 شهرًا، كما خاض «السامواري» نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، دون أي لاعب من الفريق الذي سيواجه النصر في نهائي دوري أبطال آسيا 2، مساء السبت، ولو أن عنصر الخبرة الدولية يبقى قائمًا، مع 6 أسماء حالية كان لها تجارب دولية سابقة.

ويُعدّ صانع اللعب تاكاشي أوسامي صاحب التجربة الدولية الأطول، بين لاعبي جامبا أوساكا الحاليين، إذ مثّل المنتخب الياباني في 27 مباراة دولية بين 2015 و2019، منها مباراتيْن أمام السنغال وبولندا في كأس العالم 2018، وكان حينها لاعبًا في صفوف فورتونا دوسلدورف الألماني، إلا أن أوسامي أتمّ قبل أيام عامه الـ 34، وعانى من إصابة طويلة خلال الموسم الجاري، ولم يشارك في أي مباراة في دوري أبطال آسيا 2 منذ نوفمبر 2025، قبل عودته إلى الدكة أمام بانكوك التايلاندي في إياب نصف النهائي.

وكان لأوسامي انطلاقة لافتة مطلع مسيرته، فهو تخرّج من أكاديمية جامبا أوساكا 2009، ولعب للفريق الأول مدة عاميْن، قبل انتقاله إلى بايرن ميونيخ، عملاق الكرة الألمانية، ولعب 5 مباريات مع البافاري في موسم 2011ـ2012، وسجل هدفًا في كأس ألمانيا، قبل أن يلعب 50 مباراة في الدوري الألماني مع 3 أندية أخرى، ليعود إلى مكان انطلاقته، أي جامبا أوساكا 2019.

ومن ناحيته، لعب جينتا ميورا، قلب الدفاع، 10 مباريات دولية مع «الساموراي»، بين عاميْ 2017 و2019، أبرزها أمام منتخب أوزبكستان في كأس آسيا 2019، لكنه لم يشارك في أي مباراة أخرى خلال تلك النسخة، إلا أنّه ما يزال من الركائز الثابتة والمهمة في حسابات جامبا أوساكا، فهو لعب جميع الدقائق في جميع مباريات فريقه بدوري أبطال آسيا 2 الموسم الجاري، باستثناء ذهاب ثمن النهائي أمام بوهانج الكوري.

وإلى جانب ميورا، يعوّل جامبا أوساكا في قلب الدفاع على شينوسوكي ناكاتاني، قائد الفريق، والذي مثّل المنتخب الياباني في 5 مباريات دولية بين 2021 و2022، 3 منها في تصفيات كأس العالم 2022. ويُعدّ ناكاتاني ركيزة أساسية في حسابات المدرب ينز فيسينج، حيث شارك في جميع مباريات الدوري الياباني في الموسم الجاري، وفي 9 مباريات خلال رحلة جامبا أوساكا نحو النهائي الآسيوي.

ونجح ماساكي هيجاشيجوتشي، حارس المرمى البالغ من العمر 40 عامًا، في الحفاظ على نظافة شباك في 5 مباريات في الطريق إلى النهائي، آخرها أمام بانكوك في إياب نصف النهائي، لكنه تحوّل بعد ذلك إلى حارس احتياطي في الجولات الـ 6 الأخيرة من الدوري الياباني، عقب الاعتماد على روي أراكي، البالغ من العمر 18 عامًا، حارسًا أساسيًا. وكان لهيجاشيجوتشي تجربة دولية بين 2015 و2019، شهدت مشاركته في 8 مباريات.

وتضمّ قائمة جامبا أوساكا اللاعب شو كواراتا، البالغ من العمر 37 عامًا، والذي لعب لمنتخب بلاده 9 مباريات دولية بين 2015 و2017، إلا أنّه شارك لمدة 113 دقيقة فقط في مباريات فريقه بدوري أبطال آسيا 2، بالإضافة إلى كانجي أوكونوكي، الجناح الأيسر، والذي يُعد آخر من مثّل المنتخب الياباني بين لاعبي جامبا أوساكا الحاليين، إذ لعب مباراة دولية وحيدة في 1 يناير 2024، خلال تجريبية أمام منتخب تايلاند.