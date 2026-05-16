عمل جديد.. هالاند محارب شرس في السينما

يؤدي النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، صوت محارب فايكينج شرس في فيلم رسوم متحركة جديد، حسبما أعلنه منتجو العمل السينمائي، السبت.

وأكد منتجو الفيلم، على هامش مهرجان كان السينمائي، انضمام النجم النرويجي إلى طاقم فيلم فايكوينز «Viqueens»، الذي أخرجه مواطنه هارالد زفارت، المعروف بأعماله، مثل كاراتيه كيد «The Karate Kid».

وشُبّه هالاند، صاحب الـ 25 عامًا، منذ بزوغ نجمه في الملاعب بمحارب فايكينج، الذي يواصل حاليًا تحطيم الأرقام القياسية بصفته أسرع لاعب في التاريخ يصل إلى تسجيل 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتدور قصة فيلم الأطفال في عالم من الفتيات المحاربات الجريئات، والمضائق الجليدية، وأسطورة طريق الحرير.