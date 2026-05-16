أمام أوساكا.. فيليش يستهدف كسر خيبات النهائيات

يتطلع البرتغالي جواو فيليش، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى مواصلة تألقه في الموسم الجاري، أمام جامبا أوساكا الياباني، مساء السبت، في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2، والصعود مع القطب العاصمي إلى منصة التتويج، في محاولة لكسر علاقته الشخصية السيئة مع المباريات النهائية.

وقبل الموعد المرتقب أمام جامبا أوساكا، شارك فيليش في 4 مباريات نهائية على مستوى مسابقات الأندية خلال مسيرته، ومع 4 أندية مختلفة، إلا أنّه خسرها جميعًا، دون أن يسهم تهديفيًا عبر التسجيل أو الصناعة، علمًا أنّ إحدى هزائمه في هذه المواعيد جاءت على ملعب الأول بارك، أي مسرح نهائي السبت أمام الفريق الياباني.

وكان فيليش قد تخرّج من أكاديمية نادي بنفيكا عام 2016، إذ تمّ تصعيده إلى الفريق الثاني، وأمضى معه موسميْن، قبل ضمّه إلى قائمة الفريق الأول في موسم 2018ـ2019، ليتألق بشكل كبير في طريق بنفيكا نحو الفوز بلقب الدوري البرتغالي، لكن الصورة كانت مغايرة في المسابقات الأخرى، مع عدم وصول الفريق إلى المباراة النهائية في مسابقتيْ كأس البرتغال وكأس الدوري البرتغالي، فيما انتهت رحلة بنفيكا في الدوري الأوروبي عند الدور ربع النهائي.

وانتقل فيليش إلى أتلتيكو مدريد صيف العام 2019، ليمضي 3 مواسم ونصف الموسم في العاصمة الإسبانية، في فترة شهدت مشاركته في أول مباراة نهائية على مستوى الأندية، وصودف أنّها كانت في مدينة جدة، عندما خسر أمام ريال مدريد بركلات الترجيح، في نهائي كأس السوبر الإسباني، بتاريخ 12 يناير 2020، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ولعب فيليش تلك المباراة أساسيًا في تشكيلة المدرب دييجو سيميوني، وطبع بصمته على 9 التحامات ثنائية رابحة، ومراوغتيْن ناجحتيْن، إلا أنّه استبدل في الدقيقة 11 من الشوط الإضافي الأول، مكتفيًا عند نهاية المطاف بالميدالية الفضية.

وحضر فيليش بمباراته الأخيرة مع أتلتيكو مدريد في يناير 2023، قبل انتقاله على سبيل الإعارة إلى تشيلسي في النصف الثاني من موسم 2022ـ2023، وإلى برشلونة في موسم 2023ـ2024، ليسجّل مع النادي الكاتالوني حضورًا جديدًا مع المواعيد النهائية، ولمرة ثانية على الأراضي السعودية، وكان ذلك في 14 يناير 2024، في كلاسيكو المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، على ملعب الأول بارك في الرياض.

ودخل فيليش بديلاً في الدقيقة 61 من الكلاسيكو أمام ريال مدريد، إلا أنّه لم يساعد فريقه على تفادي خسارة قاسية، إذ خسر برشلونة بنتيجة 1ـ4، ليبقى سجلّ فيليش خاليًا من الألقاب في مسابقات الكؤوس على مستوى الأندية.

وخاض فيليش تجربة إعارة جديدة في النصف الثاني من الموسم الماضي، بقميص ميلان هذه المرة، ووصل مع الـ «روسونيري» إلى المباراة النهائية لكأس إيطاليا، والتي استضافها ملعب الـ «أوليمبيكو» في روما بتاريخ 14 مايو 2025، دون أن ينجح فيليش في تغيير معادلته مع النهائيات، عقب الخسارة أمام بولونيا بهدف نظيف. وشارك فيليش بديلاً لمدة 28 دقيقة في ذلك النهائي، ودخل بعد دقائق من تأخر ميلان بالنتيجة، واكتفى بتسديدة وحيدة وتمريرة مفتاحية وحيدة، إضافة إلى فوزه بالتحاميْن ثنائييْن.

وبعد انتقاله إلى النصر في الصيف الماضي، حصل فيليش على فرصة جديدة للاحتفال على منصات الكؤوس، وتحديدًا في مباراته الرسمية الثانية مع فريقه الحالي، إذ واجه الأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي، في هونج كونج بتاريخ 23 أغسطس الماضي.

ولعب فيليش دقائق المباراة كاملة، والتي انتهت على نتيجة التعادل 2ـ2، وذهب حسمها إلى ركلات الترجيح، إذ نجح فيليش بترجمة ركلة النصر الثالثة بنجاح، لكن الغلبة في نهاية المطاف كانت للأهلي، لتستمر العلاقة السيئة بين فيليش والكؤوس، أي العلاقة التي سيحاول معالجتها في نهائي السبت.

يُذكر أن فيليش احتفل مع منتخب بلاده بلقب دوري الأمم الأوروبية مرتيْن، عام 2019 عقب الفوز على هولندا، وعام 2025 بعد تجاوز إسبانيا بركلات الترجيح، إلا أنّه بقي على الدكة في المواجهتيْن.