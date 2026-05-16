مونديال 2026.. هونج يُعلق الآمال الكورية على سون

وضع هونج ميونج ـ بو، مدرب منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم، ثقته بقدرة سون هيونج ـ مين، قائد «الشمشون الكوري» على استعادة حسه التهديفي في مشاركته الرابعة في كأس العالم 2026، بعدما سمّاه ضمن قائمته للبطولة، السبت.

وقال هونج عقب إعلان قائمته المؤلفة من 26 لاعبا: «عندما ذهبت إلى لوس أنجليس، وشاهدت المباريات بنفسي، لاحظت أنه كان يلعب في دور مختلف إلى حدٍ ما عمّا نستخدمه نحن، في مركز أعمق قليلًا، ما يعني أنه لم يكن يحصل على فرص كثيرة، لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى استمرار التواصل مع اللاعبين والعمل معًا على تحديد المراكز والأدوار الأنسب والأكثر فاعلية لكل واحد منهم خلال فترة التحضير».

وعانى سون من قلة الأهداف منذ انتقاله قبل عام من توتنام الإنجليزي إلى لوس أنجليس إف سي الأمريكي، ولم يسجل ابن الـ33 عامًا سوى هدفين مع فريقه الجديد، لكن المدرب الكوري الجنوبي يرى أن تغيير الأجواء قد يكون مفيدًا، في وقت تواجه فيه كوريا الجنوبية المكسيك، أحد مضيفي كأس العالم، إضافة إلى تشيك وجنوب إفريقيا، ضمن المجموعة الأولى.

ويقود سون تشكيلة كورية جنوبية تضم عناصر ذات خبرة، من بينهم لي كانج ـ إن، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، وكيم مين ـ جاي، مدافع بايرن ميونيخ الألماني، وهوانج هي ـ تشان، مهاجم وولفرهامبتون الإنجليزي.

وضمت القائمة أوه هيون ـ جيو، مهاجم بشيكتاش التركي، إلى جانب يانج هيون ـ جين من سلتيك الإسكتلندي، وبايك سيونج ـ هو من برمنجهام الإنجليزي.

وشهدت التشكيلة أيضًا اختيار ينس كاستروب، المولود في ألمانيا، من فريق بوروسيا مونشنجلادباخ.

وتخوض كوريا الجنوبية كافة مباريات الدور الأول في المكسيك، وتستهل مشوارها بمواجهة التشيك، 11 يونيو المقبل.