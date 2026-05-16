قبل فيسينج.. جيسوس يحتفل أمام 7 ألمان

يخوض البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، تحديًا جديدًا أمام مدرب ألماني حينما يواجه ينس فيسينج، مدرب جامبا أوساكا، في نهائي دوري أبطال آسيا 2 على ملعب الأول بارك، السبت.

وطوال مسيرته التدريبية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، اصطدم المدرب البرتغالي بـ11 مدربًا ألمانيًا في 32 مواجهة، عرف خلالها طعم الانتصار أمام سبعة منهم، بعدما كسب 12 مباراة مقابل 16 خسارة، فيما انتهت أربعة لقاءات بالتعادل.

وتنوعت المباريات التي قادها جيسوس مع 6 فرق برتغالية وبرازيلية وسعودية بين بطولات محلية وقارية ودولية، وأكثرها أمام ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، الذي التقاه تسع مرات انتهت ست منها لصالحه، بينما خسر أربعًا من دون أن تحضر نتيجة التعادل بينهما.

ويأتي روجر شيميت كثاني المدربين الألمان في مواجهات جيسوس، إذ تقابلا ست مرات على صعيد بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، منها أربع مواجهات ضد باير ليفركوزن لكن مع فريقين مختلفين وهما بنفيكا وسبورتينج لشبونة، ومباراتان جمعتا بنفيكا بأيندهوفن.

ومالت كفة تلك اللقاءات لصالح شيميت الذي كسب ثلاث مرات، بينما فاز جيسوس مرة واحدة، وتعادلا مرتين.

ويبرز في القائمة أيضًا فيليكس ماجات مدرب فولفسبورج وشالكه السابق، وهو من المدربين الذين عجز جيسوس عن التفوق عليه، إذ خسر أمامه في المباريات الثلاث التي جمعتهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وكانت واحدة حينما كان جيسوس يقود تدريب سبورتينج براجا وماجات يتولى المهام الفنية لفولفسبورج، واثنتان بين بنفيكا وشالكه.

وإضافة إلى ماجات، مني جيسوس بالخسارة في جميع لقاءاته أمام ثلاثة مدربين ألمان آخريين، وهما توماس توخيل وجوليان ناجلسمان ويورجن كلوب، إذ خسر من توخيل مدرب بوروسيا دورتموند السابق مرتين في دوري أبطال أوروبا إبان فترة تدريبه لبنفيكا، والأمر ذاته ينطبق في مباراتيه مع ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ السابق، وكانتا ضمن دوري أبطال أوروبا، وانتهت واحدة منها بنتيجة 2-5 كأكبر خسارة في مسيرة مدرب بنفيكا السابق والنصر الحالي خلال لقاءاته ضد المدربين الألمان.

وتضم قائمة المدربين الألمان أيضًا، برونو لاباديا، وتمكن جيسوس من التفوق عليه في المباراتين اللتين كانا طرفيها بنفيكا وشتوتجارت في الدوري الأوروبي.

وسجل جيسوس أكبر انتصاراته في مواجهاته ضد الألمان عندما قاد بنفيكا إلى اكتساح هيرتا برلين تحت قيادة مدربه فيردهيلم فونكل برباعية نظيفة في مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي، علمًا أن مباراتهما الثانية في المرحلة ذاتها انتهت بالتعادل 1-1.

وعرفت لقاءات جيسوس أمام المدربين الألمان اسمًا اخرًا وهو هايكو فايجل مدرب بازل السويسري السابق، وتقابلا مرتين ضمن منافسات الدوري الأوروبي، وكسب مدرب بنيفكا السابق مباراة وتعادلا في الأخرى، وأيضًا ساشا ليفاندوفسكي مدرب باير ليفركوزن السابق، وفاز عليه ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

ولم تقتصر لقاءات جيسوس بنظرائه الألمان على البطولات الأوروبية، بل شملت أيضًا مواجهتين في الدوري البرتغالي عندما كان مدربا لبنفيكا، وجمعته بجوب هيانكس، مدرب فريق إستريلا دا أمادورا، وتبادلا فيهما الانتصار، وكذلك مباراة ثالثة في نهائي كأس العالم للأندية، وانتهت بخسارة فلامنجو البرازيلي 1ـ0 من ليفربول الإنجليزي بقيادة مدربه يورجن كلوب.