الهلال.. ميتي وبوابري يظهران أمام نيوم

ضم الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، المهاجم الإيفواري محمد قادر ميتي، والفرنسي سايمون بوابري، للمعسكر، الذي يسبق مواجهة نيوم، ضمن الجولة 33 من دوري روشن السعودي، التي تنظم عند الـ 07:05 من مساء السبت، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن قرار مشاركتهما، لاعبين أساسيين ضد نيوم، سيحدد خلال الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة بساعات.

ويغيب عن هذه المواجهة الفرنسي كريم بنزيما، وسالم الدوسري، قائد الفريق، بسبب الإصابة، إضافة إلى استمرار غياب السنغالي خاليدو كوليبالي، الذي يواصل برنامجه التأهيلي في عيادة النادي، برفقة حمد اليامي، الذي خضع لعملية جراحية في الركبة، منذ إصابته أمام التعاون في الجولة العاشرة.

وارتدى ميتي «18 عامًا» القميص الأزرق في خمس مباريات، وسجل هدفًا وحيدًا، ولم يصنع، فيما لعب بواري «19 عامًا» بالقميص ذاته تسع مباريات، لم يسجل ولم يصنع.

وتعاقدت إدارة القطب العاصمي مع الثنائي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بهدف تدعيم صفوف الفريق، في خانتي المواليد.