انطلاق تحدي القدرة والتحمل في نجران

انطلق سباق الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، للقدرة والتحمّل التأهيلي، السبت، بتنظيم جمعية فرسان الأخدود للفروسية، وبإشراف الاتحاد السعودي للفروسية والبولو، وفرع وزارة الرياضة بالمنطقة، بمركز حمى التابع لمحافظة ثار.

وبدأت فعاليات السباق على مسافتين 40 كلم، و80 كلم، بمشاركة عددٍ من الفرسان الذين نجحوا في اجتياز المسافتين.

ويأتي السباق ليعكس اهتمام المنطقة برياضة الفروسية، وتعزيز حضورها في المناسبات الرياضية كافة.