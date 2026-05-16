رونالدو.. رجل النهائيات بـ 24 هدفا

خاض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، 36 مباراةً نهائيةً على صعيد الأندية، ويلعب الـ 37 ضد جامبا أوساكا الياباني، السبت، في الرياض لتحديد بطل دوري أبطال آسيا 2.

وأحرز رونالدو 24 هدفًا في هذه المباريات، وكسِب 24 منها مقابل 12 خسارةً، كما صنع هدفين، مُقدِّمًا 26 إسهامًا تهديفيًّا.

والنهائي المقبل هو الخامس للنجم العالمي مع النصر، فريقه منذ 2023. وأحرز رونالدو هدفين، قاد بهما «الأصفر» إلى الفوز 2ـ1 على الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

كما أحرز هدفًا أمام الهلال في نهائي النسخة قبل الماضية من كأس السوبر السعودي، وأمام الأهلي في نهائي النسخة الماضية، وواجه الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023ـ2024. وأسفرت النهائيات الثلاثة عن خسارة «الأصفر».

وفي البطولات القارية، لعِب «الدون» ستَّةً من نهائيات دوري أبطال أوروبا، كسِب خمسةً، وخسِر واحدًا، وأحرز أربعة أهدافٍ. فيما لعِب نهائي نسختين من السوبر الأوروبي، وسجل هدفين، وحقق اللقبَين.

ومع منتخب بلاده الأول، خاض رونالدو أربع مبارياتٍ نهائية، كسِب منها ثلاثًا، وأحرز هدفًا.

وتُوِّج النجم الكبير مع المنتخب البرتغالي ببطولة أوروبا 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2019 و2025، وخسِر نهائي بطولة أوروبا 2004.