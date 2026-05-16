13 نهائيا تسعد جيسوس.. والنصر الفرحة المنتظرة

يستعد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، لخوض المباراة النهائية الـ 22 في مسيرته التدريبية الطويلة، التي بدأت أواخر ثمانينيات القرن الميلادي الماضي.

ويتطلّع جيسوس إلى الفوز على جامبا أوساكا الياباني، السبت في الرياض، والاحتفال بأول لقبٍ قاريّ للنصر منذ 1998.

وقاد البرتغالي الفرق التي درّبها، بما فيها فريقه الحالي، إلى بلوغ 21 مباراة نهائية. ولا تشمل الإحصائية بطولات السوبر التي تُلعَب من مباراة واحدة، بين بطلَي الدوري والكأس، على عكس السوبر السعودي بنظامه الجديد، المُعتمَد منذ 2023، القائم على مشاركة أربع فرق.

واحتفل المدرب المخضرم بعد 13 نهائيًا، وأحبطته ثمانية، آخرها نهائي كأس السوبر السعودي، أمام الأهلي مطلع الموسم الجاري، في انطلاقة مشواره النصراوي.

وقاد جيسوس فرقه إلى نهائي 10 بطولات مختلفة، أحدثها دوري أبطال آسيا 2، التي يخوضها الفريق السعودي للمرة الأولى.

وخلال مسيرته التدريبية، وصل البالغ من العمر 71 عامًا خمس مراتٍ إلى نهائي كأس البرتغال، وستًّا إلى نهائي كأس الدوري البرتغالي، وثلاثًا إلى نهائي كأس السوبر السعودي، ومرتين إلى نهائي الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مرّةٍ لنهائي كلٍ من كأس ليبرتادورس لفرق أمريكا الجنوبية، وكأس العالم للأندية، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس تركيا، والبطولة العربية للأندية.

وبعيدًا عن النهائيات المحلية، خسِر مدرب النصر نهائيَي الدوري الأوروبي، أمام تشيلسي الإنجليزي، 2013، وإشبيلية الإسباني، 2014، وفاز مع فلامنجو البرازيلي بكأس ليبرتادورس، 2019، واختتم العام ذاته بخسارة نهائي كأس العالم للأندية أمام ليفربول الإنجليزي.

وإقليميًا، خسِر مع الهلال نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية أمام فريقه الحالي، في 2023.

وتُوِّج جيسوس مع الهلال بكأس السوبر السعودي في ظلِّ نظامها القديم، 2018 أمام الاتحاد، وبالنظام الجديد مرتين، أمام الاتحاد والنصر، في 2024.