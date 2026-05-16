أول ألقاب الموسم يحفز النصر أمام جامبا أوساكا

يطمح فريق النصر الأول لكرة القدم إلى حصد أول ألقابه في الموسم الجاري، عندما يستضيف نظيره جامبا أوساكا الياباني، السبت، على ملعب الأول بارك في الرياض لحساب نهائي دوري أبطال آسيا 2.

ويدخل الأصفر النهائي بطموحات ضخمة لتحقيق لقب آسيوي طال انتظاره، بعدما ظل الفريق لأعوام قريبًا من المجد القاري دون أن ينجح في معانقة الكأس.

ويأمل الفريق السعودي في استثمار حالة الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية التي حققها خلال الموسم الجاري، خاصة مع المنافسة القوية التي يخوضها محليًا على لقب دوري روشن، ليواصل حضوره في سباق الألقاب على أكثر من جبهة.

وتأهل النصر إلى الدور النهائي، بعدما تصدر مجموعته الرابعة بالعلامة الكاملة 18 نقطة، إثر كسب جميع مبارياته، وفي ثمن النهائي تخطى أركاداج التركماني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1ـ0، وفي ربع النهائي اكتسح الوصل الإماراتي 4ـ0، قبل أن يتجاوز الأهلي القطري 5ـ1 في نصف النهائي.

في المقابل، يدخل جامبا أوساكا النهائي مدفوعًا برغبة استعادة بريقه القاري، معتمدًا على أسلوبه الجماعي والانضباط التكتيكي المعروف عن الكرة اليابانية. ويأمل الفريق في استغلال خبرته القارية السابقة وقدرته على اللعب تحت الضغط، من أجل إيقاف القوة الهجومية الكبيرة التي يمتلكها النصر.

وتأهل جامبا أوساكا إلى النهائي بعدما تصدر المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة 18 نقطة، وفي ثمن النهائي تجاوز بوهانج ستيلرز بعد الفوز ذهابًا 2ـ1، والتعادل إيابًا 1ـ1، ثم تخطى راتشابوري التايلاندي في ربع النهائي، إثر تعادله ذهابًا 1ـ1 وفوزه إيابًا 2ـ1 بعد التمديد، وفي نصف النهائي عاد من بعيد، حيث خسر ذهابًا على ملعبه أمام بانكوك يونايتد التايلاندي 0ـ1، قبل أن يفوز إيابًا على ملعب مضيفه 3ـ0.